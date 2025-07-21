期交所大專教師期貨與選擇權研習營活動圓滿落幕

為強化大專教師對期貨與選擇權市場之認識，協助深化校園金融教育，臺灣期貨交易所於2025年暑假期間舉辦「大專教師期貨與選擇權研習營」，自6月中旬起陸續於台北、台中及高雄三地舉辦三場實體課程，吸引全台近200位教師踴躍報名參與，各場次均順利完成，回響熱烈。

這次研習營課程內容涵蓋期貨與選擇權基本概念、市場最新制度與法規、交易策略與風險管理、期交所虛擬交易平台及交易風險情境模擬平台等主題，採用理論與實務兼顧的方式進行，以循序漸進方式介紹基礎知識後延伸至實務應用，獲得研習教師高度好評，適合不同背景的教師有效學習與應用。

課程除邀請金融實務專家與期交所代表授課外，並藉由與受訓教師進行交流互動，協助教師掌握市場最新趨勢，並激發其將所學導入自身教學與研究領域的動能。根據現場回饋，課程內容架構清晰、講授方式深入淺出，讓研習教師不論背景皆能有所收穫，教師對這次課程內容與講授方式給予高度評價。

期交所表示，這次研習營是推動校園金融教育的重要一環，期盼未來教師能將所學應用於教學與研究中，建立市場與學界之橋樑，使期貨知識有效傳遞至校園。未來期交所將持續與學界合作辦理多元教育推廣活動，深化金融知識普及與風險管理意識，共同培育具有專業素養的市場新生力軍。