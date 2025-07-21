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8月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北21日電

台北股市今天下跌42.57點，收23340.56點。8月電子期收1318.2點，下跌2.95點，逆價差3.78點；8月金融期收2120.4點，下跌15.2點，逆價差28.95點。

8月電子期以1318.2點作收，下跌2.95點，成交896口。

電子現貨以1321.98點作收，下跌2.81點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差3.78點。

8月金融期以2120.4點作收，下跌15.2點，成交314口。

金融現貨以2149.35點作收，下跌15.75點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差28.95點。實際收盤價以期交所公告為準。

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