市場靜待關稅數據 台指期震盪收23,228點
台指期早盤21日開盤時以23,234點、下跌26點開出，盤中震盪，終場收在23,228點，下跌32點，跌幅0.14%。
其中，台積電期收1,145元，下跌5元，電子期下跌0.22%，中型100期貨上漲0.48%。
儘管企業財報和經濟數據占據過去一周焦點，但隨著8月1日關稅期限將至，美國總統川普貿易政策的不確定性仍在投資人心中徘徊不去。加上川普可能開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾的報導，雖然川普迅速出面淡化，但仍短暫造成市場振盪。
法人表示，台積電（2330）法說樂觀展望、普丁願與烏克蘭進行和平談判、中國大陸6月對美稀土出口暴增660%、杭州宇樹科技於18 日啟動上市輔導程序、台股技術面強勢等，眾多利多因素有利於台股持續上攻。惟台灣新關稅數據尚未出爐、台積電嘉義CoWoS廠因工安意外勒令停工，仍將干擾投資人情緒。
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