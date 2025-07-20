新日興、神盾 押長天期

台股近日震盪走高，盤面上科技股仍是資金焦點，其中新日興（3376）、神盾（6462）股價表現亮眼，法人建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

展望第2季，新日興因新品推出空窗期及匯損影響，獲利恐將是全年低點。不過，法人預期，第3季在新Mac產品推出下，將有助提升新日興筆記型電腦產品比重，進而帶動獲利成長。

新日興由於穿戴式產品包含第二代一般型充電盒樞軸（Hinge）、降噪版TWS充電盒Hinge、耳罩式耳機Hinge等，因美系客戶訂單穩定成長，市場預估今年穿戴式產品營收年增6.6%。

神盾方面，預期今年業績保持成長，後續IP與特殊應用IC（ASIC）設計服務方面於明年可能有爆發性成長，營收增幅有機會比今年更多。法人估計，神盾今年業績有機會持續增長雙位數百分比。

神盾旗下矽智財（IP）廠乾瞻宣布，近日正式完成符合UCIE 2.0標準的台積電Face-to-Face SoIC先進製程設計定案。神盾指出，此次設計採用TSV技術以實現訊號傳輸與電源供應，不僅大幅提升3D堆疊異質整合晶片的設計彈性，也強化整合效能。

神盾集團也正開發車用IO晶片，看好市場潛力大，也可適用於無人機、機器人等領域，採6奈米製程打造，預計明年將有工程樣本，與客戶有多元形式合作。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾100天的商品介入。