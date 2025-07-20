快訊

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

華通、定穎 四檔活力旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

華通（2313）與定穎投控（3715）未來成長空間仍強，股價也站在短中期均線之上，大盤氛圍樂觀之下，多頭買進意願提高；權證發行商表示，可挑長天期認購權證短線靈活操作。

華通今年第2季產能利用率HDI及SMT與前季持平，多層板、軟板、軟硬結合板皆較第1季微幅增加。上半年累計營收349.3億元，年增7.67%。今年筆電、平板需求穩定、手機市占提升，低軌衛星兩大客戶展望樂觀，估衛星板營收年增20%至30%，資料中心營收開始貢獻，包含server板、交換機、光模塊，2024年占比達3%，估今年可達5%以上，網通營收占比倍增至6%以上。

考量匯兌不利因素，今年營收仍有望年增雙位數，因新台幣兌美元升值1%，對毛利率影響約0.3個百分點至0.4個百分點，故毛利率可能達17.4%左右。華通為兩大美系衛星板主要供應商，天上板擁有超過90%市占率，地上板市占今年亦有望提升。連結華通的相關權證包括華通兆豐4C購01、華通群益4B購01。

定穎投控今年目標拓展伺服器市場，且將伺服器打造為除車用以外的第二成長引擎，通用伺服器、AI伺服器、GPU、低軌道衛星、網通產品目標占比達50%至70%、汽車降低至20%。定穎投控已有多項新品驗證中，包含GPU、Switch、AI server等產品。

目前公司產能配置於大陸85%、泰國15%。預計下半年稼動率從今年第1季的80%再往上提升，泰國廠用來生產汽車板、消費電子，高階網通板及伺服器目前送樣中。

定穎投控為第一家在東南亞生產高階PCB的廠商，客戶驗證時間較過去產品長，今年第3季後驗證進度較為明確，預計第4季正式出貨GPU產品。泰國廠今年第1季稼動率為50%，第2季估上升到50%至60%，因良率增加，2025年下半年HDI產能再增加，產品組合轉佳，帶動營收及稼動率回升。連結定穎投控的相關權證有定穎控兆豐53購01、定穎控元大51購04。

營收

延伸閱讀

H20晶片解禁下的博弈…陸GPU晶片巨頭全線啟動IPO 盼成陸版輝達

華通、欣興 鎖定偏價外

死對頭變臨時隊友！亞馬遜向馬斯克「借火箭」搶攻衛星網路通訊市場

全民權證／定穎 優選逾五個月

相關新聞

台積、T50正2 認購夯

台積電（2330）股價近期攀升，成為推升台股指數的關鍵動能，也帶動槓桿型ETF如元大台灣50正2（00631L）等人氣升...

華通、定穎 四檔活力旺

華通（2313）與定穎投控（3715）未來成長空間仍強，股價也站在短中期均線之上，大盤氛圍樂觀之下，多頭買進意願提高；權...

新日興、神盾 押長天期

台股近日震盪走高，盤面上科技股仍是資金焦點，其中新日興（3376）、神盾（6462）股價表現亮眼，法人建議，對於相關題材...

全民權證／嘉澤 選價內外15%

嘉澤（3533）展望下半年營運，隨英特爾平台Birch Stream滲透，加上主要成長動能Eagle Stream平台，...

全民權證／晶心科 二檔有戲

晶心科（6533）6月營收1.07億元，月增25.7%、年增124.1%，主因美國、台灣與歐洲客戶多筆授權金認列；下半年...

全民權證／零壹 瞄準逾100天

零壹（3029）2025年營運動能延續，受惠AI、雲端與資安專案推升，下半年營收有望維持雙位數成長，訂閱制服務比重持續提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。