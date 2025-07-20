華通、定穎 四檔活力旺

華通（2313）與定穎投控（3715）未來成長空間仍強，股價也站在短中期均線之上，大盤氛圍樂觀之下，多頭買進意願提高；權證發行商表示，可挑長天期認購權證短線靈活操作。

華通今年第2季產能利用率HDI及SMT與前季持平，多層板、軟板、軟硬結合板皆較第1季微幅增加。上半年累計營收349.3億元，年增7.67%。今年筆電、平板需求穩定、手機市占提升，低軌衛星兩大客戶展望樂觀，估衛星板營收年增20%至30%，資料中心營收開始貢獻，包含server板、交換機、光模塊，2024年占比達3%，估今年可達5%以上，網通營收占比倍增至6%以上。

考量匯兌不利因素，今年營收仍有望年增雙位數，因新台幣兌美元升值1%，對毛利率影響約0.3個百分點至0.4個百分點，故毛利率可能達17.4%左右。華通為兩大美系衛星板主要供應商，天上板擁有超過90%市占率，地上板市占今年亦有望提升。連結華通的相關權證包括華通兆豐4C購01、華通群益4B購01。

定穎投控今年目標拓展伺服器市場，且將伺服器打造為除車用以外的第二成長引擎，通用伺服器、AI伺服器、GPU、低軌道衛星、網通產品目標占比達50%至70%、汽車降低至20%。定穎投控已有多項新品驗證中，包含GPU、Switch、AI server等產品。

目前公司產能配置於大陸85%、泰國15%。預計下半年稼動率從今年第1季的80%再往上提升，泰國廠用來生產汽車板、消費電子，高階網通板及伺服器目前送樣中。

定穎投控為第一家在東南亞生產高階PCB的廠商，客戶驗證時間較過去產品長，今年第3季後驗證進度較為明確，預計第4季正式出貨GPU產品。泰國廠今年第1季稼動率為50%，第2季估上升到50%至60%，因良率增加，2025年下半年HDI產能再增加，產品組合轉佳，帶動營收及稼動率回升。連結定穎投控的相關權證有定穎控兆豐53購01、定穎控元大51購04。