台積、T50正2 認購夯

台積電（2330）股價近期攀升，成為推升台股指數的關鍵動能，也帶動槓桿型ETF如元大台灣50正2（00631L）等人氣升溫。隨著AI趨勢加速、法人預期台積電營運展望續強，相關ETF受惠程度同步提升，成為短線進取型資金關注焦點。

在台積電法說釋出利多、加上美股續創新高的帶動下，台股上周五（18日）呈現高檔震盪走勢，且創下波段新高，惟隨市場逐步消化利多消息，盤中震盪加劇，獲利了結賣壓浮現，終場漲幅收斂，顯示多頭動能仍在，但追價意願轉趨保守。

法人表示，台積電第2季財報亮眼，獲利創下歷史新高，並上修全年營收成長預期至30%，激勵股價走強，逼近歷史天價。雖利多已反映一部分，但市場對人工智慧（AI）、高效運算、IC設計等題材仍抱持樂觀，資金明顯從大型權值股輪動至中小型概念股。

法人分析，台積電正積極調整晶圓報價，以因應匯率變動帶來的影響，並維持毛利率在53%以上。考量先進製程需求強勁，預估台積電將在全球調升美元計價的晶圓價格約3%至5%；其中美國廠區因主力生產4奈米與3奈米製程，漲幅可能超過10%。

整體而言，在基本面支撐下，台股仍有表現空間，惟指數位處歷史高檔，技術指標呈現鈍化，外資動能尚未明顯轉強，短線漲勢恐受壓抑。後續觀察重點在於台積電能否續強，及資金輪動是否順利。操作策略上，建議保留部分現金、提高風險控管，伺機布局基本面佳、籌碼穩定個股。

權證發行商建議，看好台積電、元大台灣50正2等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行短線操作。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過百天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。