全民權證／零壹 瞄準逾100天
零壹（3029）2025年營運動能延續，受惠AI、雲端與資安專案推升，下半年營收有望維持雙位數成長，訂閱制服務比重持續提升，帶動整體營運穩健增長。法人表示，考量股價回檔與評價合理，投資評等升至「買進」，相關權證可伺機布局。
法人分析，零壹掌握政府與科技業大型AI與雲端專案，並成立AI應用導入團隊，聚焦製造與醫療等垂直領域。同時取得VAST Data台灣代理權，切入AI高速儲存市場。公司亦為Broadcom VMware台灣獨家代理，並與輝達合作，是國內最大GPU Server代理商。
投資人可挑選價內外10%以內、剩餘天數逾100天等條件權證，如零壹群益51購01、零壹凱基51購01。（群益金鼎證券提供）
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