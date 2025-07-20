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世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

全民權證／晶心科 二檔有戲

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
圖／經濟日報提供
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晶心科（6533）6月營收1.07億元，月增25.7%、年增124.1%，主因美國、台灣與歐洲客戶多筆授權金認列；下半年將認列多筆高價值授權合約，包括Meta智慧眼鏡專案，以及新取得美系CSP客戶。

此外，美國一家AI新創公司將於第3季認列授權金。今年簽訂的授權合約預計2026年開始轉為權利金收入。除Meta智慧眼鏡外，第三代MTIA也有龐大商機。

今年上半年已完成授權的中國大陸車用客戶將於今年底tape-out，明年上半年量產，預估權利金占總營收比重將從今年18%提升至23%。

投資人可挑選價外15%程度以內的相關權證，如晶心科凱基4B購01、晶心科統一56購01。凱基證券提供）

晶心科 凱基證

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