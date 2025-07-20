全民權證／嘉澤 選價內外15%
嘉澤（3533）展望下半年營運，隨英特爾平台Birch Stream滲透，加上主要成長動能Eagle Stream平台，預期全年底滲透率可達70%以上。
輝達2025年起推動NVLinkFusion，Scale-up架構正走向更開放的生態。而UALink1.0發布其規範作為全業界共通、可替代NVLink的高頻寬互聯協議等，都帶來新市場。
法人指出，嘉澤預期出貨量持平第2季，但隨Intel／AMD新平台將逐季放量，估第3季營收季增10.9%，同時Eaglestream與Bergamo滲透率將從2024年平均30%，提升至2025年底70%至80%，將帶動ASP成長。投資人可買進價內外15%、距到期日90天以上權證，如嘉澤元大56購01、嘉澤元富4B購03。（元大證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言