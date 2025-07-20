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期貨商論壇／環球晶期 擁利多

經濟日報／ 記者周克威整理

受惠於AI與高效能運算（HPC）應用蓬勃發展，帶動晶圓代工先進製程與記憶體市場需求暢旺，加上7~8月ODM及OEM廠將啟動新一輪備貨潮，激勵半導體材料矽晶圓順勢喊漲，矽晶圓廠股價將迎來補漲契機。AI伺服器、先進封裝、7奈米以下製程等需求持續升溫。

此外，SEMI預期2025年全球矽晶圓出貨面積年增10%，2026年再增9%，顯示市場將逐步回溫。先進製程與HBM放大矽晶圓用量需求，勝高（SUMCO）預估7奈米以下先進製程晶圓用量2023~2027年的年複合成長率（CAGR）達36%，HBM晶圓需求則以76%年成長速度攀升，占DRAM比重將由2023年的4%，擴大至2027年的19%。

環球晶（6488）美國新廠GlobalWafers America（GWA）第2季開始運營，成為美國首座具一貫製程的12吋矽晶圓製造廠，環球晶計劃再加碼投資40億美元擴大美國布局，在美國總投資金額達7億美元，搭上美國製造趨勢。美國大而美法案明訂半導體業者若在2026年底前在美動工建新廠，可獲得35%的投資稅收抵減，遠高於現行的25%。

環球晶稱將根據相關補助辦法，依照美國主管機關程序，申請相關補助暨稅收抵減。據了解，上述相關稅收抵減也可選擇領取現金補助的形式，投資人不妨可以留意環球晶期（OWF）做相關操作。（群益期貨提供）

美國 矽晶圓

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