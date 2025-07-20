期貨商論壇／黃金期 價格有壓

美國近期公布的CPI、PPI等經濟數據，物價漲幅略有回升，但生產端壓力收斂、就業市場維持擴張，但動能放緩，且地緣政治衝突得到緩解，市場避險情緒降溫，加上美元指數近期有反彈跡象，使黃金價格承壓。

市場預計聯準會年底前降息機率仍穩固，市場普遍認為關稅帶來的成本上升影響終究會傳導致消費終端，因此，短線黃金較容易進入區間震盪整理，但中長線仍可提供價格支撐力道，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

從籌碼需求面來看，各國央行持續增加黃金儲備，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金目前基金持倉水位上升至950.79公噸；另外可觀察CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至8日黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位，亦上升至20.3萬口，顯示大型機構與交易人仍然對於黃金表示樂觀，市場需求亦持續增溫。從線圖分析，黃金自4月關稅議題創歷史新高後，目前呈現三角收斂型態，市場等待8月1日之後的美國關稅政策、以及9月FOMC利率決策內容。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）