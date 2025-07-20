快訊

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

台指期 短線有望再攻

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周五（18日）跳空開高收高，終場上漲269點、漲幅1.17%、收在23,383點，累計全周大漲632點，周K線順勢收長紅；台指期則上漲125點、至23,262點，逆價差為121.13點。期貨商建議，目前台指期站穩在所有均線之上，多方架構明確，短線震盪過後仍有機會再攻。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨多單減少779口至1,042口，其中外資淨空單減少4,207口至48,010口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少658口至198口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，整體來說，後續須觀察台積電（2330）能否續強，以及資金是否能有效輪動帶動市場續攻。操作上建議保留部分現金，提高風險控管，伺機布局具基本面支撐且籌碼穩定的個股。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面樂觀格局。

技術面上，台股波動率走低態勢不變，目前在7月16日多方缺口未被跌破下，短線仍可以持續樂觀看待後市。

元富期貨認為，在權王台積電領軍下，台指期上周五跳空開高超過200點，盤中逼近23,400點關卡後，出現獲利了結賣壓，終場指數以黑K棒作收，結束日K連三紅。

目前的指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪過後仍有機會再攻。

選擇權 期貨 台指期

延伸閱讀

台指期夜盤連四紅！上衝23,387點再創波段新高

台積電法說展望佳 激勵台指期夜盤大漲逾200點

那指創高激勵 台指期早盤挑戰23,000點大關

美6月PPI低於預期 台指期夜盤由黑翻紅

相關新聞

台積、T50正2 認購夯

台積電（2330）股價近期攀升，成為推升台股指數的關鍵動能，也帶動槓桿型ETF如元大台灣50正2（00631L）等人氣升...

華通、定穎 四檔活力旺

華通（2313）與定穎投控（3715）未來成長空間仍強，股價也站在短中期均線之上，大盤氛圍樂觀之下，多頭買進意願提高；權...

新日興、神盾 押長天期

台股近日震盪走高，盤面上科技股仍是資金焦點，其中新日興（3376）、神盾（6462）股價表現亮眼，法人建議，對於相關題材...

全民權證／嘉澤 選價內外15%

嘉澤（3533）展望下半年營運，隨英特爾平台Birch Stream滲透，加上主要成長動能Eagle Stream平台，...

全民權證／晶心科 二檔有戲

晶心科（6533）6月營收1.07億元，月增25.7%、年增124.1%，主因美國、台灣與歐洲客戶多筆授權金認列；下半年...

全民權證／零壹 瞄準逾100天

零壹（3029）2025年營運動能延續，受惠AI、雲端與資安專案推升，下半年營收有望維持雙位數成長，訂閱制服務比重持續提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。