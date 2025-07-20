台指期 短線有望再攻

台股上周五（18日）跳空開高收高，終場上漲269點、漲幅1.17%、收在23,383點，累計全周大漲632點，周K線順勢收長紅；台指期則上漲125點、至23,262點，逆價差為121.13點。期貨商建議，目前台指期站穩在所有均線之上，多方架構明確，短線震盪過後仍有機會再攻。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨多單減少779口至1,042口，其中外資淨空單減少4,207口至48,010口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少658口至198口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，整體來說，後續須觀察台積電（2330）能否續強，以及資金是否能有效輪動帶動市場續攻。操作上建議保留部分現金，提高風險控管，伺機布局具基本面支撐且籌碼穩定的個股。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面樂觀格局。

技術面上，台股波動率走低態勢不變，目前在7月16日多方缺口未被跌破下，短線仍可以持續樂觀看待後市。

元富期貨認為，在權王台積電領軍下，台指期上周五跳空開高超過200點，盤中逼近23,400點關卡後，出現獲利了結賣壓，終場指數以黑K棒作收，結束日K連三紅。

目前的指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪過後仍有機會再攻。