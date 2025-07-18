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華通、欣興 鎖定偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

法人近期多頭信心強烈，買盤積極轉進業績成長股，華通（2313）、欣興（3037）近期都獲法人買盤青睞。權證發行商表示，可挑偏價外的相關認購權證操作。

華通6月營收57.2億元，月減4%、年增7%，第2季營收達成率101%。短期而言，衛星需求持續且美系手機拉貨力道將逐漸浮現，預期第3季營收季增16~19%，長期而言靜待衛星業務持續成長、第二大美系客戶拉貨效益逐漸浮現。

受惠低軌衛星建置進入穩定發射階段，華通相關產品線稼動率已接近滿載，今年相關營收將年增20%以上，主要動能來自兩大關鍵客戶持續拉貨。

ABF與BT目前使用原物料未見漲價，欣興因此尚未調價。BT原物料lead time由30周縮短，仍需16至20周，但若供應持續緊張未來不排除調價。ABF規格於非常客製化的產品，ASIC客戶從層數來看相近，高階或許可能都是十幾層的概念，與主要這個客戶相近。

楊梅廠投資規模約10億美元與光復廠相近皆為高階產品線，有機會年底可能接近滿載，兩廠fully loaded增加ABF產能35~40%。PCB及HDI事業部，2024年AI相關產品占比超20%，2025年目標達40%。ABF載板中50%為 AI，約20%為AI伺服器相關。

欣興未來兩年每年仍需投資150~200億元，重點在高階載板及PCB，配合客戶高階晶片需求。CoWoS平台產品由欣興、Ibiden、Toppan等三家提供，欣興具產能優勢。

權證發行商建議，看好華通、欣興後市股價表現的投資人，可挑選價外20%以內、有效天期三個月以上的商品介入。

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