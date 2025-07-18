信驊、智邦 四檔馬力夯

台股因川普關稅政策等影響，行情震盪起伏之際，市場焦點轉向基本面，其中，6月營收創歷史新高，同時，市場看下半年營運展望的信驊（5274）、智邦（2345）等業績成長股，權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證參與走勢。

信驊6月營收7.8億元，創單月歷史新高紀錄，第2季營收22.4億元，季增8.8%、年增65.7%，優於市場預期；法人預估第2季毛利率65.9%，稅後純益7.8億元，季減12%、年增54%，每股純益（EPS）20.7元。

考量全球伺服器需求仍再揚升，以及過往數季的營收目標值均較為保守，市場法人預估信驊第3季營收23億元，季增2.6%、年增16.1%，毛利率66.46%，稅後純益9.2億元，季增18%、年增26%，EPS成長至24.3元。

信驊管理晶片市占率高達70~80%，是伺服器趨勢向上主要受惠晶片商，加上在伺服器的content value提升、毛利率持穩於高檔，反映競爭力強勢下，法人預估今年營收88.1億元、年增36.5%，毛利率66.2%，稅後純益34.8億元、年增35%，EPS上看92.1元。

智邦方面，企業客戶需求於第2季開始回升，帶動6月營收創歷史新高，其中，高階交換器與AI加速卡業務需求也將持續增加，助益營收進一步向上，雖新台幣升值，但法人預估毛利率為18.7%，EPS預估為7.49元。

近期由於客戶將Trainium火車3產品設定於明年量產，因此對於既有Trainium火車2版本與2.5過渡版本的AI加速卡需求更趨積極，智邦在AI加速卡業務維持產業地位，除作為AI加速卡主要供應商外，在高階交換器領導地位也未變，持續挹注營收，法人上調今年營收預估至2,029億元，EPS預估成長為38元。

看好信驊、智邦投資機會可挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上的權證入手。