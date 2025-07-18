全民權證／聯發科 選逾150天

聯發科（2454）6月合併營收564.34億元，月增24.9％，年增31％，創2022年9月以來新高紀錄；第2季營收1,503.65億元，季減1.9％，年增12.67％，符合財測；上半年合併營收為3,036.8億元，年增16.5％。

法人指出， 聯發科目前有AI加速器與ASIC潛在客戶，他們的需求都不一樣，但聯發科可結合先進製程、先進封裝和HBM，透過靈活的商業模式，滿足不同AI客戶的高度客製需求。儘管美國市場占營收比重僅約10%，直接影響有限，但仍密切觀察全球經濟與地緣政治發展對消費電子需求的潛在影響。

權證發行商建議，看好聯發科後市的投資人，可買進價內外5%以內、距到期日150天以上認購權證，參與這波偏多行情。（國泰證券提供）

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