全民權證／富世達 二檔聚光

富世達（6805）第2季累計營收26.2億元，季增16%，在產品組合及規模經濟帶動下，毛利率有望較第1季提升，業外則因持有美元部位需評價而有損失。

富世達第3季折疊手機因陸系品牌下半年將有換代備貨需求，有利於業績表現；市場最關注的伺服器業務，第3季在浮動接頭、NVQD都有不錯的季增表現，另外，ASIC AI伺服器的快接頭產品也有望於第4季開始啟動，而滑軌產品正與客戶洽商中，最快第3季也有望開始出貨AI伺服器應用。法人預估富世達今年營收可樂觀維持成長40%預期。

看好富世達後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的權證入手。

（元富證券提供）

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