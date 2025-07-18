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全民權證／華碩 挑價內外10%

經濟日報／ 記者周克威整理

華碩（2357）為國內PC品牌大廠，主要產品筆電、桌機、主機板、顯示卡、伺服器等。第1季產品組合：System 53%、Open Platform 44%、AIOT 3%；收入為亞洲47%、歐洲31%、美洲22%。

華碩上半年營運優於預期，雖下半年面臨關稅等不確定性因素影響，但全年PC產業仍有望維持持平、或年增低個位數，全年伺服器營收比重中雙位數，約15%，市場推算營收年增約25%，主要來自亞太區客戶，及拓展北美客戶，整體預估今年營收6,389億元、年增9%，毛利率16.3%，營益率5.8%，稅後純益371億元，年增18%，EPS 49.9元。

看好華碩後市的投資人，可布局價內外10%內、可操作天期150天以上商品。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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