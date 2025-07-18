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川普預計推出AI行動計劃 台指期夜盤衝23,300

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川普預計推出AI行動計劃 台指期夜盤衝23,300

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

台指期夜盤18日開盤在美國總統川普再次抨擊聯準會主席鮑爾應加速降息，美股電子盤漲勢一度急速收斂中，以23,279點、上漲19點開出後，一度翻轉下跌，但在川普準備推動「AI行動計劃」，美股電子盤漲勢再起下，一度衝破23,300點關卡，在晚間9點半左右，台指期多在23,290點、上漲30點附近遊走。

川普雖在日前否認將撤換鮑爾後，18日晚間在社交媒體上又再次炮轟，指出高利率正在扼殺房市，利率應降至1%，一度引發美股電子盤漲勢快速收斂，但在外電傳出，川普政府預計在下周將公布「AI行動計劃」，預計通過一系列行政措施，為美國AI產業增長鋪路，以支持AI增長、輕監管為主，主要在確保美國在全球AI競賽中保持領先下，帶動道瓊、那斯達克、標普等電子盤維持漲勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，一度再上衝至1,160元，但隨後多在1,155元、上漲5元附近遊走，電子期上漲約0.2%，半導體期下跌約0.2%，中型100期貨指數則下跌0.1%。

台股18日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲269點，收23,383點，其中，外資現貨買超309.2億元、連四買，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少4,207口至48,010口；投信買超34.2億元，自營商買超76億元，三大法合計買超419.4億元。

市場專家建議，就技術面來說，18日台股日K線連四紅，18日盤中高點23,468點已逼近23,500點附近壓力，雖最後未能收最高，但卻留下多方缺口，因此，短線支撐可上移至缺口下緣23,159點，只要震盪拉回守住此位置，配合成交量持續維持月均量水準，盤勢仍可延續目前驚驚漲的創高格局，上檔將持續挑戰23,500點。

川普 AI

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