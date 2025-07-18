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美股創高、台積電法說報喜 台指期勁揚收23,262點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期早盤18日開盤時以23,350點、上漲213點開出，盤中最高攻至23,385點，再攀本波新高點，後續稍有拉回，終場收在23,262點，上漲125點，漲幅0.54%。

其中，台積電（2330）期收1,150元，上漲5元，電子期上漲0.85%，中型100期貨上漲0.3%。

台積電法說優於預期，加上美對中晶片管制鬆綁，AI仍為趨勢主流，短線美股投資氣氛熱絡、國安基金持續護盤、台股技術面強勢等，眾多利多因素有利於持續攻堅。

美股勁揚，標普500指數和那斯達克指數再創下歷史新高，道瓊工業指數上漲229.71點，收44,484.49點；標普500指數上漲33.66點，收6,297.36點；那斯達克指數也收漲，上漲155.16點，以20,885.65點作收。

法人表示，美國 6 月零售銷售月增 0.6%，不含汽車的核心零售銷售則月增 0.5%，雙雙高於市場預期，顯示消費力道回升，有助緩解市場對美國消費者支出放緩的疑慮。台積電公布史上最強第2季財報，帶動晶片類股普遍走高。美股四大指數終場全面上漲，標普 500 和那斯達克指數再創新高，台積電 ADR 上漲 3.38%，有助今台股指數多方表現。

標普 台積電

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