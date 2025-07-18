多項利多加持 台指期早盤再攀本波新高峰

美股再創新高，台積電（2330）於法說會釋出樂觀的整年業績展望，台指期早盤18日開盤時以23,350點、上漲213點開出，盤中最高攻至23,385點，再攀本波新高點，截至8點55分左右於附近震盪。

美國股市標普500指數和那斯達克指數再創下歷史新高，道瓊工業指數上漲229.71點，收44,484.49點；標普500指數上漲33.66點，收6,297.36點；那斯達克指數也收漲，上漲155.16點，以20,885.65點做收。

16日包括布蘭特原油上漲1.46%、WTI西德州原油則上漲1.76%，黃金小幅下跌0.24%，歐洲股市方面全數上漲，英股小幅上漲0.52%、法股市上漲1.29%、德國股市上漲1.51%。

台積電法說優於預期，加上美對中晶片管制鬆綁，AI仍為趨勢主流，短線美股投資氣氛熱絡、國安基金持續護盤、台股技術面強勢等，眾多利多因素有利於持續攻堅。

台積電第2季合併營收9,337.9億元，季增11.3%、年增38.6%，毛利率為58.6%，稅後純益率則為42.7%，每股純益（EPS）15.36元。針對第3季展望，台積電預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%。

談及整年表現，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，未看見客戶行為改變，將持續支持客戶強勁AI需求，上修全年成長區間至30%區間。