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鴻海、台達電 挑逾90天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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美國科技大廠陸續公布財報，AI軍備賽仍然持續， 由於包括GB 200、HGX B200及ASIC需求強勁，AI伺服器大廠鴻海（2317）優先受惠；隨AI伺服器出貨成長，也有利電源供應整體解決方案業者台達電（2308）業績表現。

法人指出，AI伺服器供應鏈6月與第2季營收普遍優於預期，其中GB200 AI伺服器出貨量持續改善，但仍低於市場預估，推測AI伺服器出貨在第2季尚未達到峰值，對於第3季AI伺服器相關供應鏈展望依然正向。

鴻海因擁有從基板、模組、機櫃、散熱等一貫化生產線，加上第3季為電子業傳統旺季，法人普遍看好鴻海第3季營運表現。隨AI伺服器放量與良率改善，組裝廠GB200出貨量的季增幅可望更為顯著，雖然第3季有GB300推出的產品轉換期，但ASIC AI需求仍將持續成長。

台達電因應AI算力需要大量電力，為降低非算力能耗包括散熱、電壓轉換等需求，也為AI伺服器與資料中心客戶，提供從電網到晶片的整體解決方案。包括電源備援模組（BBU）、不斷電系統，到散熱的均熱板、分岐管及各種散熱管理方案都涵蓋其中。

法人表示，受惠AI伺服器需求，預估台達電今年伺服器電源營收占比，將從去年的19%上升至22~24%；同時今年液冷占營收比重也將從去年不到1%，增至5~6%。

整體而言，預估台達電的AI伺服器營收比重將達兩成以上。其中，包括電源、液冷散熱、被動元件、BBU、UPS 與零組件等。

權證發行商表示，投資人若看好鴻海與台達電後續表現，可以挑選價內外15%以內、90天期以上的權證，透過權證以小金搏大利。

台達電 伺服器 AI

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