聽新聞
0:00 / 0:00

廣宇、和椿 四檔喊衝鋒

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
廣宇。聯合報系資料照
廣宇。聯合報系資料照

台股昨（17）日震盪走高，盤面上主要以題材個股輪動表現，機器人族群成為市場關注焦點，其中廣宇（2328）、和椿（6215）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

廣宇第2季營收57.37億元，季增3.84％，年增5.34%，公司近期積極布局機器人領域，預定在第4季收購一家歐洲機器人電機馬達公司，切入機器人的線束產品，預期2028年可望貢獻營收。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

另外，加密貨幣業務方面，美國虛擬貨幣新客戶方面已經試產完成，6月開始產品小量正式出貨，晶片由客戶處理，需看台積電狀況，有稍微延後，客戶還在評估市場規模決定出貨量，預計第4季可以更明確2026年全年狀況。

法人表示，第3季為傳統旺季，歐洲客戶併購狀況接近尾聲。預計併購下半年底完成。整年營運毛利預估達12~13%，雖車用持續衰退預計下滑，工業通訊稍好，但下半年消費性強勁，預計下半年整體營收將會優於上半年，全年消費性比重有機會過半。

和椿6月營收2.1億元，年增73.4%，創同期新高、歷史次高，上半年營收10.8億元，年增71.2%。和椿營收增長主要受惠於自動化零組件及設備需求增加。除持續發展自動化零組件外，和椿將智慧機器人視為第二生命曲線，預計今年銷售將穩健成長。

和椿去年擴大自動化控制器、關鍵組件、設備及模組化等產品的市占率外，同時也開拓智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務等產品的導入、系統規劃、軟體增值、行業開發等。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

營收 機器人

延伸閱讀

最牛一輪／廣宇利多 凱基4B 鼓掌

廣宇轉型搶進機器人市場 目標3年營收翻倍

廣宇礦機接單熱 挹注營收

廣宇6月營收月增17% 喊攻機器人

相關新聞

廣宇、和椿 四檔喊衝鋒

台股昨（17）日震盪走高，盤面上主要以題材個股輪動表現，機器人族群成為市場關注焦點，其中廣宇（2328）、和椿（6215...

期貨商論壇／智邦期 留意量價

網通大廠智邦（2345）為全球最大白牌交換器供應商，也是亞馬遜ASIC主要製造夥伴。期貨法人指出，智邦目前股價短中長期均...

最牛一輪／金居利多 永豐51有戲

金居（8358）因應5G與AI對「低介電」、「低損耗」材料的高度要求，積極開發具備超低粗糙度、高抗撕裂強度等特性的高頻高...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（17）日指數同步走強，加權指數漲70點，收23,113點；台指期則大漲231點至23,148點，正價差達34...

期貨商論壇／那指100期 防波動

科技股近期表現亮眼，主要受輝達將恢復對大陸出口H20晶片消息激勵。不過，期貨法人認為，美國納斯達克100指數自7月以來呈...

全民權證／宏達電 二檔放閃

宏達電（2498）搭上智慧眼鏡列車，吸引市場買盤大舉追捧，拉動近二日股價強勢表態，繼16日亮燈漲停後，昨（17）日持續大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。