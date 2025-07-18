廣宇、和椿 四檔喊衝鋒

台股昨（17）日震盪走高，盤面上主要以題材個股輪動表現，機器人族群成為市場關注焦點，其中廣宇（2328）、和椿（6215）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

廣宇第2季營收57.37億元，季增3.84％，年增5.34%，公司近期積極布局機器人領域，預定在第4季收購一家歐洲機器人電機馬達公司，切入機器人的線束產品，預期2028年可望貢獻營收。

圖／經濟日報提供

另外，加密貨幣業務方面，美國虛擬貨幣新客戶方面已經試產完成，6月開始產品小量正式出貨，晶片由客戶處理，需看台積電狀況，有稍微延後，客戶還在評估市場規模決定出貨量，預計第4季可以更明確2026年全年狀況。

法人表示，第3季為傳統旺季，歐洲客戶併購狀況接近尾聲。預計併購下半年底完成。整年營運毛利預估達12~13%，雖車用持續衰退預計下滑，工業通訊稍好，但下半年消費性強勁，預計下半年整體營收將會優於上半年，全年消費性比重有機會過半。

和椿6月營收2.1億元，年增73.4%，創同期新高、歷史次高，上半年營收10.8億元，年增71.2%。和椿營收增長主要受惠於自動化零組件及設備需求增加。除持續發展自動化零組件外，和椿將智慧機器人視為第二生命曲線，預計今年銷售將穩健成長。

和椿去年擴大自動化控制器、關鍵組件、設備及模組化等產品的市占率外，同時也開拓智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務等產品的導入、系統規劃、軟體增值、行業開發等。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。