全民權證／宏達電 二檔放閃

宏達電（2498）搭上智慧眼鏡列車，吸引市場買盤大舉追捧，拉動近二日股價強勢表態，繼16日亮燈漲停後，昨（17）日持續大漲2.8%、收42.7元，表現相當亮眼突出，成為市場焦點。

宏達電15日在全球HTC VIVE官方社群平台釋出「What's new」新品預告圖，搶先揭示即將登場的最新力作消息，市場推測新產品可能與頭戴式裝置或智慧眼鏡有關，激勵股價連二日強揚，成為盤面交投亮點。

由於Meta日前也傳出加強投資智慧眼鏡產業的好消息，使得智慧眼鏡重新回到投資人的視野中。權證發行商建議，看好宏達電後市股價表現的投資人，可挑選價內外30%以內、距到期天數五個月以上的相關權證進行布局。（中國信託證券提供）