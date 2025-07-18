全民權證／建準 選逾六個月

建準（2421）隨輝達GB200生產逐漸放量，GPU AI伺服器營收比重將由第1季約20%逐步上升，其中ASIC仍為多數。

輝達H20 GPU對中國大陸解禁，美國政府已保證將核發許可證，輝達希望能儘快開始交付。法人表示，2025年預計H20晶片量約100萬顆，重新允許出貨大陸將對部分硬體供應商有利。

建準今年營運主要成長力道來自伺服器與車用業務，尤其是AI伺服器成長及車用客戶滲透率提升。且關稅對建準並無影響，即便是銷售美國的通路業務，因已將出貨轉從菲律賓至美國，而出貨至ODM客戶的風扇主要在台或墨西哥地區組裝，亦不受關稅影響。權證發行商建議，可選價外20%至價內10%、距到期日180天以上權證入手。（永豐金證券提供）