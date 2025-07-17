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台指期夜盤連四紅！上衝23,387點再創波段新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤17日延續多方氣勢，截至晚間9時10分，以23,327點迅速跳空開高。示意圖／AI生成
台指期夜盤17日延續多方氣勢，截至晚間9時10分，以23,327點迅速跳空開高。示意圖／AI生成

台指期夜盤17日延續多方氣勢，截至晚間9時10分，以23,327點迅速跳空開高，維持5、10日均線之上，買盤積極推升指數，盤中一路震盪走高，最高一度觸及23,387點再創波段新高，較開盤高出60點，且成交量略見放大，顯示多方持續控盤。

技術面上，截至晚間9時10分，日線已連續四個交易日出現紅K，且短期均線已呈現多頭排列，5日均線（暫約22,976點）、10日均線（暫約22,727點）與月均線（暫約22,455點）同步上揚，月線支撐力道明顯；另外，60、120、240日均線亦維持上升趨勢，顯示中長線趨勢轉強。

期貨法人指出，隨著指數攻破前波高點23,100至23,200區間，需留意KD隨機指標在高檔持續鈍化，K值與D值仍維持黃金交叉，短線留意高檔盤整；MACD指標亦沿著正向軸線持續上移，DIF與MACD柱體量能放大，多方動能持續。

隨輝達（NVIDIA）銷售中國大陸晶片限制放寬激勵股價續揚，以及台積電（2330）法說登場等多重利多帶動，就目前格局來看，夜盤開高即可見多頭優勢，多方攻勢凌厲；倘若後市無重大利空干擾，指數可望在短線震盪整理之後，再度挑戰23,400至23,500點一帶，有利指數續攻波段高點。

不過，隨市場逐步消化ASML法說內容，儘管台積電財報亮眼，惟對後市展望偏保守，加上台股短線漲多、留意獲利了結賣壓及後續關稅政策等。

期貨 台股 台積電 台指期

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