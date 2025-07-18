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期貨商論壇／那指100期 防波動

經濟日報／ 記者崔馨方整理
美股示意圖。 （路透）
美股示意圖。 （路透）

科技股近期表現亮眼，主要受輝達將恢復對大陸出口H20晶片消息激勵。不過，期貨法人認為，美國納斯達克100指數自7月以來呈現高檔橫盤震盪，顯示短線漲勢可能面臨壓力，投資人操作那指100期須留意高檔震盪風險。

媒體報導美國總統川普有意撤換聯準會主席鮑爾，一度引發市場緊張。分析人士指出，川普傾向弱勢美元政策，以促進出口並抑制進口，近期他頻繁批評鮑爾，似乎意在削弱聯準會獨立性，進一步壓低美元。

另一方面，投資人持續消化高於預期的美國6月消費者物價指數（CPI）與持平的生產者物價指數（PPI）。儘管CPI整體符合預期，但報告顯示川普的關稅政策可能已推升物價。

考量關稅與通膨之間的時間差，一旦8月1日再度加稅，將進一步加劇通膨壓力。且目前通膨仍高於聯準會2%的目標，市場對7月與9月降息的預期明顯降溫。

股市方面，除關稅議題持續干擾市場，接下來美股財報也是左右行情主因，半導體上游巨頭ASML於16日發布財報，已結束的第2季營收與獲利皆優於預期，但考量未來地緣風險與貿易環境變化，恐影響明年業績表現，使得股價大跌。（凱基期貨提供）

通膨 消費者物價指數 期貨交易

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