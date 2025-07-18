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期貨商論壇／智邦期 留意量價
網通大廠智邦（2345）為全球最大白牌交換器供應商，也是亞馬遜ASIC主要製造夥伴。期貨法人指出，智邦目前股價短中長期均線呈多頭排列，有利多方延續攻勢，後續仍須留意成交量變化，若出現量增價揚，可視為新一波漲勢啟動的訊號。
期貨法人表示，智邦2025年營收動能來自三大方向，一是雲端服務商對ASIC需求提升；二是400G、800G等高速傳輸規格持續升級；三是美系CSP為分散供應鏈風險，積極尋求第二供應商，帶動訂單。
網通產業歷經六季庫存調整，目前已回到健康水位。2025年成長動能將來自DOCSIS 4.0、10G PON、WiFi 7等技術升級，以及5G FWA在美洲、亞洲持續推進。歐洲則因2024年基期較低，有望在明年重返成長循環，法人看好網通代工廠自第2季起營收將明顯回升。
營運方面，智邦6月營收達245億元，月增34.26%、年增高達184.76%；上半年累計營收年增138.9%，屢創新高，第2季累計營收亦優於市場預期。主要受惠於AI加速卡產品持續放量，以及400G交換器出貨穩健，800G交換器則預計下半年逐步放量，全年營運有望逐季成長。（台新期貨提供）
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