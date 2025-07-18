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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（17）日指數同步走強，加權指數漲70點，收23,113點；台指期則大漲231點至23,148點，正價差達34.72點。期貨分析師表示，在近期國際經貿局勢雖暫時趨緩，但潛藏風險未除，建議期貨市場操作可維持短線偏多操作。

台指期昨日呈現開高震盪走高走勢，盤中一度翻黑回測五日均線，隨後買盤積極進場，指數快速回升，終場上漲231點，收高並留下影線，日K連三紅。技術面觀察，目前指數穩守所有短期均線，且均線呈現多頭排列，整體偏多格局不變，短線有望續攻高點。

籌碼面部分，三大法人買超98.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少438口至1,821口，其中外資淨空單減少1,179口至52,217口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,823口至856口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,500點，周賣權最大OI落在22,400點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在22,800 點。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put／call ratio值由0.99上升至1.01；VIX指數下降0.86至21.05；外資台指期買權淨金額0.16億元 ; 賣權淨金額0.01億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期再創波段新高，延續樂觀氛圍，開盤即強勢上攻23,100點整數關卡，收盤日K連三紅，指數穩站所有均線之上，下方持續走升的月線提供短線支撐。

隨輝達銷售大陸晶片限制放寬激勵股價續揚，以及台積電（2330）法說登場等多重利多帶動，多頭氣勢延續，有利指數續攻高點。不過，隨市場逐步消化ASML法說內容，儘管財報亮眼，惟對後市展望偏保守，加上台股短線漲多、站上23,000點後出現獲利了結賣壓，終場漲幅收斂。

期貨 台指期

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