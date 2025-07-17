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法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元
台積電（2330）第2季營收創下歷史單季新高，並且於法說會上釋出樂觀的全年展望，激勵台積電期夜盤，盤中一度衝上1,165元，創下歷史新高價，另外，台指期同步勁揚，最高一度大漲逾230點。
台積電於17日召開法說會，第2季合併營收9,337.9億元，季增 11.3%、年增38.6%，毛利率為 58.6%，營業利益率為 49.6%，稅後純益率則為 42.7%，每股純益（EPS）15.36元。以美元計算，第2季營收300.7億，年增 44.4%，季增17.8%。
針對第3季展望，台積電預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；市場關心的毛利率，則將預計介於 55.5%~ 57.5%之間。
台積電董事長暨總裁魏哲家表示，未看見客戶行為改變，將持續支持客戶強勁AI需求，上修全年成長區間至30%區間，主要由領先的3奈米和5奈米技術以及HPC平台的成長支撐。
法人表示，匯率並不影響台積電作為晶圓代工的龍頭地位，領先同業的技術仍使其保持高競爭力，且近期川普簽署的大而美法案也有助於降低P2、P3廠稅率，甚至加速後續建廠計劃，有利於減少海外高昂成本導致的毛利率衝擊，整體而言，長期展望樂觀看待。
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