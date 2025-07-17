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台積電法說展望佳 激勵台指期夜盤大漲逾200點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期17日夜盤衝高，以23,300點開出後，3點55分一度拉升至23,330點，上漲近200點。圖／聯合報系資料照
台指期17日夜盤衝高，以23,300點開出後，3點55分一度拉升至23,330點，上漲近200點。圖／聯合報系資料照

台積電（2330）於法說會公布第2季財報，稅後純益達3,982.7 億元，為史上單季最賺錢的一季，並且釋出樂觀的整年業績展望，修全年成長區間至30%區間，激勵台指期17日夜盤衝高，以23,300點開出後，3點55分一度拉升至23,330點，上漲近200點。

台積電於17日召開法說會，第2季合併營收9,337.9億元，季增 11.3%、年增38.6%，毛利率為 58.6%，營業利益率為 49.6%，稅後純益率則為 42.7%，每股純益（EPS）15.36元。以美元計算，第2季營收300.7億，年增 44.4%，季增17.8%。

針對第3季展望，台積電預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於 55.5%~ 57.5%之間；營業利益率預計介於 45.5~ 47.5%之間。

談及整年表現，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，未看見客戶行為改變，將持續支持客戶強勁AI需求，上修全年成長區間至30%區間。

魏哲家 營收 法說會 台積電 台指期

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