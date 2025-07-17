台指期勁揚 終場收23148點、大漲逾200點

台指期早盤17日開盤時以22,958點、上漲41點開出，隨後於附近拉高，終場收在23,148點，上漲261點，漲幅1.01%。

其中，台積電（2330）期收1,150元，上漲20元，電子期上漲1.02%，中型100期貨上漲1.07%。

市場法人表示，輝達（NVIDIA）銷售中國大陸晶片解禁續漲、台積電法說登場、美財政部長貝森特表示預計幾周內與中國大陸將再舉行會談、美國6月生產者物價指數（PPI）低於預期、國安基金持續護盤、台股技術面轉強等，眾多利多因素有利於台股持續攻堅，惟艾司摩爾高層示警後市、川普加密幣監管法案卡關、台灣新關稅數據尚未出爐，仍將干擾投資人情緒，預估指數維持高檔震盪。

美國重量級科技七巨頭將於7月下旬陸續公布財報，包含特斯拉、Alphabet、微軟、超微（AMD）、Meta、高通，8月起則有亞馬遜、蘋果、英特爾、思科、應用材料等，而市場主流AI的溫度計-輝達7月28日財報公布。