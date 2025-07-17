那指創高激勵 台指期早盤挑戰23,000點大關
那斯達克指數再度創下新高，激勵台指期早盤17日開盤時以22,958點、上漲41點開出，盤中最高攻至22,969點，截至8點55分左右稍有拉回於22,930附近震盪。
美國股市周三收高，那斯達克綜合指數再創下新高，川普否認將要解雇鮑爾的消息後，美股回升，美國銀行、高盛和摩根士丹利均公布了強於優於的財報，反映關稅相關的波動性提振了交易收入。
16日包括布蘭特原油下跌0.3%、WTI西德州原油則下跌0.2%，黃金小幅上漲，歐洲股市方面全數下跌，英股小幅下跌0.13%、法股市小跌0.57%、德國股市小跌0.21%。
昨日台指期結算日，行情呈現拉高結算態勢。台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加403口至2,259口，其中外資淨空單減少1,956口至5.3萬口，在集中市場也買超，顯見外資在股期雙市轉向同步偏多操作，因而帶動指數再攀波段高峰。
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