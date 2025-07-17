台指期轉正價差 後市偏多

儘管外資在台指期市場的未平倉淨空單口數仍居相對高檔，但隨著昨（16）日台指期拉高結算，期貨的價格發現功能再度發揮作用，推動股期雙市價差由15日的逆價差25.94點，一舉轉為昨日的正價差4.1點，凸顯多頭動能正悄然累積。

昨日為台指期結算日，行情呈現拉高結算態勢。台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加403口至2,259口，其中外資淨空單減少1,956口至5.3萬口，在集中市場也買超，顯見外資在股期雙市轉向同步偏多操作，因而帶動指數再攀波段高峰。

事實上，觀察7月以來，台指期與大盤指數的價差，月初最高曾一度擴大至200.72點的逆價差，反映市場對後市看法保守；但隨近周買盤陸續進場，股期雙市逆價差逐步收斂，近三日逆價差63.97點、25.94點，並在昨日正式轉為正價差4.1點，預示現貨行情有望重拾強勢，甚至順利站回23,000點大關。

展望後市，期貨法人提醒，市場近期關注台積電法說、台灣對等關稅稅率、外資期貨部位變化、及美股財報與聯準會談話動向等。