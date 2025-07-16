美6月PPI低於預期 台指期夜盤由黑翻紅

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台指期夜盤16日開盤在美國最新公布的6月PPI數據低於預期，美股電子盤由黑翻紅帶動下，以22,888點、下跌29點開出後，雖一度走跌至22,855點，隨後跟進美股走勢，呈直線拉升走勢，在晚間9點半左右，指數在22,945點、上漲30點附近遊走。

美股在正式開盤前，電子盤受到盤前美國勞工局最新公布的6月PPI年增2.3%，預期增長2.5%，前值增長2.6%，同時，月增為0%，預期增長0.2%，前值增長0.1%。同時，剔除能源與食品等波動較大因素的核心PPI，6月年增2.6%，低於預期的2.7%，月增0%，也低於預期的0.3%，市場預期通膨疑慮降溫，美公債殖利率走跌中，包括道瓊、那斯達克、標普等電子盤立即由黑翻紅，晚間9點半左右，道瓊電子盤大漲約150點，帶動台指期夜盤直線拉升。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，多在1,125元、下跌5元附近遊走，電子期上漲約0.1%，半導體期小跌約0.1%，中型100期貨指數則微漲0.06%。

台股16日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲206點，收23,042點，其中，外資現貨買超138.4億元、連二買，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,956口至53,396口；投信買超23.1億元，自營商買超77.9億元，三大法合計買超239.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股為台指期結算日，行情呈現拉高結算，技術面完全回補3月3日空方缺口（22,775~23,053點），不過，台灣對等關稅稅率尚未公布，因此，短線須提防空方抵抗，大盤是否站穩23,000點，還有待盤勢經過震盪來測試，只要拉回守住16日多方缺口下緣支撐22,888點，後市就有機會持續走高。

美股 台指期結算

延伸閱讀

力拼台指期結算！台股早盤上漲逾140點 台積電開高10元

美股那指再創新高　投顧：台指期結算日防行情波動

台指期 外資大減空單

輝達H20發功！台指期夜盤大漲 突破22,900點大關

相關新聞

台指期 外資大減空單

台股期現貨昨（15）日同步上漲，台指期上漲263點、至22,810點，逆價差25.94點，外資淨空單減少4,521口至5...

期貨商論壇／世紀鋼期 長線俏

世紀鋼（9958）歷經多年轉型，已成為台灣離岸風電水下基礎龍頭廠商，占營收達89%。除布局國內外，也在印尼設廠，加速亞太...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

國際金價在連續上漲後，近期於高檔震盪整理。整體而言，黃金多頭結構仍穩，低利率預期與地緣不確定性為中長期行情提供支撐，操作...

台光電、台燿 認購夯

市場靜待美國公布對台灣的關稅稅率，台股近期表現震盪，不過法人持續買超的業績創高股，挾基本面強勁，底氣十足，成為投資王道，獲多頭買盤青睞。未來隨市場可能的波動，可用業績創高、法人買超標的相關權證在短線靈活操作，以求趨吉避凶。

智邦、奇鋐 四檔搶鏡

市場靜待台美關稅稅率公布，資金在各族群中快速流動，法人將焦點回歸基本面，青睞業績創高股，即使出現震盪，仍可在未來迅速回穩...

中砂聚光 選逾150天

台股近期高檔震盪，盤面題材股良性輪動，其中，中砂（1560）第2季的營收攀升至21.1億元，改寫單季歷史新高紀錄，吸引投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。