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全民權證／台光電 選逾四個月

經濟日報／ 記者周克威整理
圖／經濟日報提供
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台光電（2383）在市場預期第2季在新台幣兌美元升值下，營運將受到影響，但由於大陸產能占比78.4%、支付以人民幣為主，加上匯率以平均成本計算，整體衝擊低於原預期。

在AWS AI Server加單至150萬~160萬顆以及GB 200組裝良率改善下，台光電第2季營運優於預期，法人估單季稅後純益34.8億元，季增0.5%、年增43.1%，EPS 10元。

第3季雖AWS AI Server進入生命尾聲，但Google及Meta於第3季陸續貢獻，法人預估全季營收233.7億元，季增5.6%，稅後純益38.6億元，季增4%，EPS為11.1元。

權證發行商建議，可利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

權證 台光電

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