奇鋐、緯創 四檔聚焦

AI需求在美系四大CSP全年資本支出逾千億美元，帶動供應鏈上半年營運表現，其中，業績亮眼的奇鋐（3017）、緯創（3231）受關注。

權證券商建議，可利用價內外合理、券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐預期第3季營收持平至小幅季增，主因GB200與GB300世代轉換、以及客戶於上半年提前拉貨，第4季則有望看到旺季表現，同時來自伺服器新專案規格提升，ASIC、GPU等新專案規格產品年底進入量產，將提升產品價值。

越南產能增建五棟樓（目前四棟），預計2027年中完成後啟用量產，預期ASIC應用水冷散熱的比例將在今年下半年至明年大幅增加。

另外，無論GB200、GB300 AI伺服器產品，或是架構從Cordelia改回Bianca，皆能憑藉技術、生產良率、整合能力等維持主要散熱模組供應商份額，市場上修全年營收至1,077億元，年增50%，稅後純益135億元，每股純益（EPS）上修至34.8元。

緯創方面，市場預期出貨予Dell的GB200櫃數翻倍成長，加上GB200 compute board出貨量持續季增、HGX B200也於第1季放量出貨，第2季伺服器營收占比將相較第1季的近13%提升至26%，雖然毛利率因新台幣升值等因素，略季減至7.2%，但估EPS為2元。