聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐、緯創 四檔聚焦

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

AI需求在美系四大CSP全年資本支出逾千億美元，帶動供應鏈上半年營運表現，其中，業績亮眼的奇鋐（3017）、緯創（3231）受關注。

權證券商建議，可利用價內外合理、券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐預期第3季營收持平至小幅季增，主因GB200與GB300世代轉換、以及客戶於上半年提前拉貨，第4季則有望看到旺季表現，同時來自伺服器新專案規格提升，ASIC、GPU等新專案規格產品年底進入量產，將提升產品價值。

越南產能增建五棟樓（目前四棟），預計2027年中完成後啟用量產，預期ASIC應用水冷散熱的比例將在今年下半年至明年大幅增加。

另外，無論GB200、GB300 AI伺服器產品，或是架構從Cordelia改回Bianca，皆能憑藉技術、生產良率、整合能力等維持主要散熱模組供應商份額，市場上修全年營收至1,077億元，年增50%，稅後純益135億元，每股純益（EPS）上修至34.8元。

緯創方面，市場預期出貨予Dell的GB200櫃數翻倍成長，加上GB200 compute board出貨量持續季增、HGX B200也於第1季放量出貨，第2季伺服器營收占比將相較第1季的近13%提升至26%，雖然毛利率因新台幣升值等因素，略季減至7.2%，但估EPS為2元。

營收 奇鋐 伺服器

延伸閱讀

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

智邦、奇鋐 四檔搶鏡

緯創總座談輝達落腳北士科 對生意有正面影響

緯創內科設新廠 創1500個工作機會 蔣萬安：串接園區 打造AI廊帶

相關新聞

欣興、萬潤 押寶150天

台股昨（16）日挾輝達（NVIDIA）利多點火，收復23,000點整數關卡，欣興（3037）、萬潤（6187）等中小型電...

台指期 偏多架構不變

台股昨（16）日開高走高，終場成交量能放大，指數上漲206點、漲幅0.9%、收在23,042點，站上23,000點整數大...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國6月消費者物價指數（CPI）月增0.3%，年增2.7%，呈微幅上揚，意味著通膨有升溫跡象，無法完全化解市場對未來通膨...

全民權證／富世達 兩檔閃金光

富世達（6805）受惠軸承及伺服器零組件等訂單出貨暢旺，法人看好下半年營運動能維持強勁，預估第3季營收可望季增逾20%，...

期貨商論壇／大小台 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱指出，近期美股高檔震盪，主要受三大因素影響：一，最新公布的美國核心消費者物價指數（CPI）顯示，包括...

奇鋐、緯創 四檔聚焦

AI需求在美系四大CSP全年資本支出逾千億美元，帶動供應鏈上半年營運表現，其中，業績亮眼的奇鋐（3017）、緯創（323...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。