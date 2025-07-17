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欣興、萬潤 押寶150天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
欣興董事長曾子章。 記者尹慧中攝影
欣興董事長曾子章。 記者尹慧中攝影

台股昨（16）日挾輝達（NVIDIA）利多點火，收復23,000點整數關卡，欣興（3037）、萬潤（6187）等中小型電子股表現相對強勢，預料後市仍有上檔空間可期，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人指出，欣興下半年營運展望偏向樂觀，其中，光復廠量產及認證時間較原先計畫提早一季，預計至年底產能可望開出60%，主要提供人工智慧（AI）大客戶新世代GPU載板，成為第二供應商，基於服務及良率不輸競爭對手，份額有機會較預期的30%更多。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

楊梅廠先前受美系IDM客戶營運不佳影響，產能利用率僅60%至70%， 但今年起開始接獲ASIC訂單，並導入試產及認證，欣興期望在年底將產能進一步填滿，有利於毛利率及獲利表現。

針對BT載板核心層材料T-glass缺料議題，法人認為，欣興以生產相對高階產品為主，現階段高階載板出現供料緊張，主因在於日本供應商Nittobo將產能彈性調整到利潤較好的ABF，但隨南電宣布調漲BT載板報價，後續或許具有想像空間。

半導體封裝設備廠萬潤今年成長動能穩健，主要受惠於晶圓代工大廠CoWoS擴產帶動的強勁設備需求，目前訂單能見度達下半年。CPO設備將成2026年成長驅動力，預期客戶進入生產前兩季可望放量出貨。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

欣興 權證

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