期貨商論壇／大小台 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱指出，近期美股高檔震盪，主要受三大因素影響：一，最新公布的美國核心消費者物價指數（CPI）顯示，包括家具、家電、玩具與服飾等項目價格明顯上揚，顯示對中國大陸加徵的關稅成本已轉嫁至終端消費者，加劇通膨預期。市場因此調整對聯準會貨幣政策的看法，降低對今年降息次數的預期，連帶壓抑股市表現。

二，美元走強與美國長天期公債殖利率攀升，30年期美債殖利率再度升破5%，顯示資金傾向尋求固定收益避險，加深市場觀望氣氛，風險資產需求減弱。

三，美國宣布對印尼商品加徵達19%關稅，引發市場對供應鏈成本與通膨進一步升溫的擔憂，也加重對製造業復甦動能的疑慮，進一步抑制投資信心。

儘管美股面臨利空壓力，台指期卻逆勢走揚，顯示本地市場具備一定抗壓性。曹富凱說，主要受輝達恢復對大陸銷售H20晶片的利多帶動，市場解讀為美中在晶片與技術出口上的角力鬆動，意味美方對管制政策態度略有調整，短線對中系與台系AI供應鏈形成正面激勵。

台指期已創近期波段高點，代表短線資金動能轉強，市場情緒由保守轉為積極。後續若台積電（2330）法說內容釋出正向展望，將有助支撐大盤持續向上，投資人可透過大小台、或微型台指期進場布局。（富邦期貨提供）