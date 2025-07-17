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期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險優選。（美聯社）
匯率期 避險優選。（美聯社）

美國6月消費者物價指數（CPI）月增0.3%，年增2.7%，呈微幅上揚，意味著通膨有升溫跡象，無法完全化解市場對未來通膨風險的擔憂。根據FedWatch工具顯示，聯準會（Fed）7月降息的預期幾乎已消失，9月降息機率則略高於五成，並降低全年降息次數的預期，接下來關鍵在於7、8月通膨數據。

當市場預期利率會長期維持高檔，或是降息時程延後，意味美元的報酬率會比其他貨幣高，進而推升需求，有助於美元走強。目前除關注關稅最新進度與通膨外，市場也密切關注美國的財政與債務前景。

技術面來看，美元指數自7月初來連續兩周反彈，日K拉出一波連紅，接連收復短期均線，蓄勢挑戰上方季線，不過以扣抵值來看，季線將持續下彎成為反壓，因此在突破季線反壓前，美元指數先以跌深反彈視之。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

期貨交易 日圓匯率

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