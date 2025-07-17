台指期 偏多架構不變

台股昨（16）日開高走高，終場成交量能放大，指數上漲206點、漲幅0.9%、收在23,042點，站上23,000點整數大關。台指期上漲243點、至23,047點，正價差為4.1點。期貨商建議，目前台指期站穩在所有均線之上，整體偏多架構沒有改變，短線有機會再次向上走高。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加403口至2,259口，其中外資淨空單減少1,956口至53,396口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加6,215口至2,679口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期昨日開高走高，指數一路緩步墊高，整數關卡成功站上，但午盤過後面臨結算，有小幅獲利了結壓力，終場以紅K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，均線持續走揚，整體偏多架構沒有改變，短線有機會再次向上走高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,800點，月買權最大OI落在24,100點，月賣權最大OI落在22,800點。全月未平倉量put／call ratio值由1.31下降至0.99，VIX指數下降0.09至21.91。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。

技術面上，台股昨日站上23,000點關卡，目前在量價齊揚態勢下，短線仍可樂觀看待。