7月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲206.96點，收23042.9點。7月電子期收1300.75點，上漲17.3點，逆價差0.16點；7月金融期收2173.4點，上漲14.8點，逆價差0.65點。

7月電子期以1300.75點作收，上漲17.3點，成交184口。8月電子期以1299.6點作收，上漲16.1點，成交502口。

電子現貨以1300.91點作收，上漲15.58點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差0.16點。

7月金融期以2173.4點作收，上漲14.8點，成交165口。8月金融期以2142.8點作收，上漲17.2點，成交229口。

金融現貨以2174.05點作收，上漲8.95點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差0.65點。實際收盤價以期交所公告為準。