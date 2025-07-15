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輝達H20發功！台指期夜盤大漲 突破22,900點大關

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤15日開盤在輝達發力，持續震盪走強，突破22,900點大關。圖為示意圖。／聯合報系資料照片
台指期夜盤15日開盤在輝達發力，持續震盪走強，突破22,900點大關。圖為示意圖。／聯合報系資料照片

台指期夜盤15日開盤在輝達（NVIDIA）發力，H20晶片將重新對中國大陸銷售，美高科技股電子盤大漲逾百點、且漲勢持續擴大帶動下，以22,829點、上漲25點開出後，持續震盪走強，突破22,900點大關，在晚間9點半左右，指數在22,925點、上漲120點附近遊走。

輝達黃仁勳在15日接受採訪時宣布，一、美國已批准H20晶片銷往中國大陸，二、將推出RTX pro GPU，其中，H20晶片是在今年4月時，遭美國政府禁止向中國大陸市場銷售，而H20是原本輝達遵守美國出口限制而推出的中國特供版本，專門為中國大陸市場設計的AI晶片，而主要受惠的台積電（2330）在早盤一度突破1,110元關卡、再創1,115元反彈新高，帶動台股大漲220點後，在台指期夜盤中，持續強勢演出。

台積電在夜盤交易中，受輝達利多激勵，再創1,120元新高，上漲10元附近遊走，電子期上漲約逾0.6%，半導體期大漲約0.8%，中型100期貨指數則上漲近0.2%。

台股15日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲220點，收22,835點，其中，外資現貨買超183.4億元、由賣轉買，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少4,521口至55,352口；投信賣超4.3億元，自營商則是買超33.7億元，三大法合計買超212.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，15日台股價漲量增，不僅站穩短期均線，盤中更過前波高點壓力22,842點，雖然收盤並未過，但成交量能上升，加上日KD續揚，有機會突破後挑戰23,000整數關卡，短線支撐暫看5日線約22,684點。

黃仁勳 輝達 科技股 台股 台積電 台指期

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