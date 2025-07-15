期貨商論壇／黃金期 避險利器

國際金價在連續上漲後，近期於高檔震盪整理。整體而言，黃金多頭結構仍穩，低利率預期與地緣不確定性為中長期行情提供支撐，操作黃金期的投資人近期可留意美國總統川普釋出的政策訊號。

川普近日再次表態支持降息立場，引發市場對聯準會年底前寬鬆政策的預期升溫。市場目前預估，聯準會年內可能降息50個基點，利率下行有助降低增強其資產吸引力。目前金價徘徊於每盎司3,350美元附近，顯示投資人正觀望更多明確訊號。

接下來本周美國公布的6月經濟數據，將是觀察聯準會政策路徑的關鍵依據。若關稅對通膨影響低於預期，將有助強化寬鬆預期，利多金價。

另一方面，美元近期走強成為壓抑金價的重要外部因素，美元指數上周創近三周高點，主要貨幣對美元走貶，短線對金價構成壓力，投資情緒亦出現觀望轉變。全球最大黃金ETF-SPDRGold Trust上周持倉由948.8公噸降至947.6公噸，反映短線調節資金流出；CFTC統計，截至8日當周，黃金投機性淨多單減少1,855口至134,842口。

整體來看，金價短期內可能持續區間整理，市場靜待通膨數據與聯準會訊號進一步明朗，然而在川普政府推進降息政策、全球地緣與貿易風險未解下，黃金中長期仍具備避險與價值儲存的吸引力，後市表現仍可期待。（永豐期貨提供）

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