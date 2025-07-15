台光電、台燿 認購夯

今日主題 市場靜待美國公布對台灣的關稅稅率，台股近期表現震盪，不過法人持續買超的業績創高股，挾基本面強勁，底氣十足，成為投資王道，獲多頭買盤青睞。未來隨市場可能的波動，可用業績創高、法人買超標的相關權證在短線靈活操作，以求趨吉避凶。

台股近來震盪盤堅，昨（15）日再攀本波反彈新高。觀察近期盤面，「業績創高股」如銅箔基板族群的台光電（2383）、台燿（6274）等，更是法人買盤持續追捧的焦點。權證發行商建議，投資人可以相關認購權證進場布局。

銅箔基板族群近來成為市場投資人熱議的焦點，主因基本面的強勢表現，包括台光電、台燿等股價在市場多頭買盤的追捧下領先大盤創高。台光電、台燿6月營收均改寫單月新猷，表現相當亮眼突出。

法人指出，台光電6月營收創高的主因，在於受惠AWS Trainium2伺服器需求帶動，使得該公司第2季營收達成率為101.8%。由於Trainium2 AI伺服器加單15-20%、ASIC AI伺服器採用多層暨高階材料趨勢下，台光電後市看俏。

台燿方面，則受惠伺服器與800G交換機需求升溫，使得6月營收表現搶眼。法人認為，隨台燿後市有機會切入 AWS伺服器供應鏈，將嘉惠營運前景甚具想像空間，因而近來吸引多頭買盤積極卡位。

事實上，由於基本面利多紛呈，加上產業面的各項有利發展趨勢，使得內外資法人都紛紛看好。

如高盛、美銀、里昂等華爾街投行，均按讚台光電與台燿等銅箔基板廠，均給予「買進」、「優於大盤」、「強力看好」等正向評等。

權證發行商建議，看好台光電、台燿等銅箔基板廠後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。

挑選標準，則是以價內外5%以內、剩餘天數超過180天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。