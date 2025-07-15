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全民權證／旺矽 押價內外15%
旺矽（6223）受惠遊戲GPU追加訂單，及設備業務進入旺季，第2季營收達32.9億元，季增16.4%，年增37.6%，優於預期，吸引外資及投信持續加碼，近日股價站穩1,000元大關。
旺矽是全球唯一可提供高階垂直探針卡、微機電探針卡及低階懸臂式探針卡等三種不同測試解決方案的廠商，隨AI、高速運算市場快速擴增，使整體探針卡出貨水漲船高。
法人看好，隨2026年ASIC在CoWoS測試需求強勁成長，旺矽挾客戶組合廣泛及具備VPC、MEMS探針卡豐富IP等優勢，有利鞏固產業領導地位。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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