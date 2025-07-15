中砂聚光 選逾150天

台股近期高檔震盪，盤面題材股良性輪動，其中，中砂（1560）第2季的營收攀升至21.1億元，改寫單季歷史新高紀錄，吸引投信買盤連日挹注，發行券商則建議，偏多投資人可以買進相關權證，透過槓桿效果來擴大獲利空間。

法人指出，中砂受惠大客戶先進製程持續成長、記憶體廠特殊晶圓需求強勁，加上併入日本MKS、泰國MGT營收，帶動第2季營收突破20億元大關，季增19.5%，年增22.3%，產品組合改善有助緩解新台幣兌美元匯率升值影響。

展望第3季，隨著先進製程、特殊晶圓需求維持熱絡，加上新增3萬片再生晶圓進入量產，法人預估中砂單季營收可望季增中低個位數百分比，雖然毛利率相較前一季會持平或略減，但是業外排除匯損因素，以及商譽利益挹注，獲利可望季增達五成以上。

以中長期趨勢來看，法人分析，先進製程持續推進，有利鑽石碟、再生晶圓的內容價值提升，包括CMP平均每個世代上揚5%至10%，其中，N2晶背供電較前一代攀高20%至30%，市占率進一步增至八成，至於再生晶圓N5、N2每投片十萬片，需求各增為原來的2.2倍、2.6倍。

拜日本MKS、泰國MGT等子公司加入營運，法人看好中砂今年無懼新台幣匯率強升，營收可望成長15%至20%，毛利率轉佳有助提升獲利表現。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。