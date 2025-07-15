聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／景碩 兩檔馬力強
景碩（3189）為台廠中BT載板營收占比最高的廠商，昨（15）日以99.2元攻漲停作收。法人看好，景碩受惠於產業漲價潮帶動，評價具向上空間，且股價尚未反映成長潛力，投資評等上調至「買進」，相關權證可伺機布局。
法人指出，2025年7月起，多家載板廠調漲BT載板價格，因高階玻纖布短缺、與原物料成本上升所帶動。景碩主要BT載板應用於AP、RF與DRAM控制器等領域，法人認為，漲價效益可改善該公司的財務體質，支撐基本面轉強，後市可期。
權證發行商建議，投資人若看好景碩，可選相關認購權證進行布局。以價平附近、剩餘天數逾五個月等條件為主，來放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言