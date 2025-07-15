全民權證／景碩 兩檔馬力強

景碩（3189）為台廠中BT載板營收占比最高的廠商，昨（15）日以99.2元攻漲停作收。法人看好，景碩受惠於產業漲價潮帶動，評價具向上空間，且股價尚未反映成長潛力，投資評等上調至「買進」，相關權證可伺機布局。

法人指出，2025年7月起，多家載板廠調漲BT載板價格，因高階玻纖布短缺、與原物料成本上升所帶動。景碩主要BT載板應用於AP、RF與DRAM控制器等領域，法人認為，漲價效益可改善該公司的財務體質，支撐基本面轉強，後市可期。

權證發行商建議，投資人若看好景碩，可選相關認購權證進行布局。以價平附近、剩餘天數逾五個月等條件為主，來放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

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