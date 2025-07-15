快訊

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

智邦、奇鋐 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
智邦董事長黃國修。記者黃晶琳／攝影
智邦董事長黃國修。記者黃晶琳／攝影

市場靜待台美關稅稅率公布，資金在各族群中快速流動，法人將焦點回歸基本面，青睞業績創高股，即使出現震盪，仍可在未來迅速回穩且持續獲多頭買盤青睞。智邦（2345）、奇鋐（3017）等近期表現亮眼，相關權證可伺機布局。

智邦6月營收月增34.3%，年增184%，累計第2季營收606.1億元，季增41.7%。

過去智邦靠著資料中心用白牌交換器推升營運成長，近年更靠著AI趨勢，搶進AI智慧網卡及AI加速器。

法人表示，為加速Ethernet網路的升級，博通推出目前市場最高階版本的TH6，推動網路傳輸規格將以800G為主流、1.6T產品則進入大規模開發期間，皆有助於ASIC Server市場的健全。智邦目前已完成1.6T的AI資料中心交換器研發及設計，預計年底推出樣品。

智邦近年搭上AI趨勢，包含AI加速器、智慧網卡、800G產品等都受惠AI資料中心需求明顯成長，目前來自AI相關貢獻營收占比超過五成，而因為掌握大型CSP客戶需求，也推升營運成長。

奇鋐方面，6月營收年增達76%，其中主因儘管部分業者GB200生產良率仍有改善空間，但絕大多數業者出貨量已明顯改善，帶動水冷產品出貨增溫；另外，ASIC伺服器機殼及機櫃也一併帶動營收成長。

展望第3季，法人認為，GB200出貨量將持續增加，加上GB300 Bianca進入生產期、ASIC伺服器機殼及機櫃訂單向上，相關零組件出貨將繼續成長；另外，奇鋐的新手機散熱零組件出貨，將帶動營收維持季增態勢。

權證發行商建議，看好智邦、奇鋐後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

營收 智邦 AI

延伸閱讀

AWS新液冷方案 三廠受惠

亞馬遜推自家液冷散熱 大摩點名這三家台廠有望受惠

資金重心轉向ASIC！大和資本點名11台廠出列 「這檔」評級優於大盤

智邦營收／6月245億元、年增184% 連四個月創新高

相關新聞

台指期 外資大減空單

台股期現貨昨（15）日同步上漲，台指期上漲263點、至22,810點，逆價差25.94點，外資淨空單減少4,521口至5...

期貨商論壇／世紀鋼期 長線俏

世紀鋼（9958）歷經多年轉型，已成為台灣離岸風電水下基礎龍頭廠商，占營收達89%。除布局國內外，也在印尼設廠，加速亞太...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

國際金價在連續上漲後，近期於高檔震盪整理。整體而言，黃金多頭結構仍穩，低利率預期與地緣不確定性為中長期行情提供支撐，操作...

台光電、台燿 認購夯

市場靜待美國公布對台灣的關稅稅率，台股近期表現震盪，不過法人持續買超的業績創高股，挾基本面強勁，底氣十足，成為投資王道，獲多頭買盤青睞。未來隨市場可能的波動，可用業績創高、法人買超標的相關權證在短線靈活操作，以求趨吉避凶。

智邦、奇鋐 四檔搶鏡

市場靜待台美關稅稅率公布，資金在各族群中快速流動，法人將焦點回歸基本面，青睞業績創高股，即使出現震盪，仍可在未來迅速回穩...

中砂聚光 選逾150天

台股近期高檔震盪，盤面題材股良性輪動，其中，中砂（1560）第2季的營收攀升至21.1億元，改寫單季歷史新高紀錄，吸引投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。