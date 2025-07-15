智邦、奇鋐 四檔搶鏡

市場靜待台美關稅稅率公布，資金在各族群中快速流動，法人將焦點回歸基本面，青睞業績創高股，即使出現震盪，仍可在未來迅速回穩且持續獲多頭買盤青睞。智邦（2345）、奇鋐（3017）等近期表現亮眼，相關權證可伺機布局。

智邦6月營收月增34.3%，年增184%，累計第2季營收606.1億元，季增41.7%。

過去智邦靠著資料中心用白牌交換器推升營運成長，近年更靠著AI趨勢，搶進AI智慧網卡及AI加速器。

法人表示，為加速Ethernet網路的升級，博通推出目前市場最高階版本的TH6，推動網路傳輸規格將以800G為主流、1.6T產品則進入大規模開發期間，皆有助於ASIC Server市場的健全。智邦目前已完成1.6T的AI資料中心交換器研發及設計，預計年底推出樣品。

智邦近年搭上AI趨勢，包含AI加速器、智慧網卡、800G產品等都受惠AI資料中心需求明顯成長，目前來自AI相關貢獻營收占比超過五成，而因為掌握大型CSP客戶需求，也推升營運成長。

奇鋐方面，6月營收年增達76%，其中主因儘管部分業者GB200生產良率仍有改善空間，但絕大多數業者出貨量已明顯改善，帶動水冷產品出貨增溫；另外，ASIC伺服器機殼及機櫃也一併帶動營收成長。

展望第3季，法人認為，GB200出貨量將持續增加，加上GB300 Bianca進入生產期、ASIC伺服器機殼及機櫃訂單向上，相關零組件出貨將繼續成長；另外，奇鋐的新手機散熱零組件出貨，將帶動營收維持季增態勢。

權證發行商建議，看好智邦、奇鋐後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。