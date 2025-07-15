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全民權證／金居 挑逾六個月
金居（8358）作為銅箔基板上游供應商，在AI需求依舊暢旺之下，在5G、AI商機均占有一席之地。近期美川普政府拋出對銅課高額關稅使國際銅價波動，美國對精煉金屬徵收關稅，買家將承擔更高成本，為美國銅產品製造商帶來壓力，若加徵關稅後，美國消費者將動用先前累積的庫存，進而影響需求，銅價短期將有波動。
金居開發出先進式反轉銅箔，不僅具成本效益，於銅箔的銅瘤設計及配方選擇的具難度，提升銅箔性能，降低介電損耗以降低訊號之傳遞損失，可與銅箔基板廠相輔相成，為客戶達到高速的效果。權證發行商建議，可選價外20%至價內10%、距到期日逾180天的認購權證入手。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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