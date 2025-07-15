期貨商論壇／世紀鋼期 長線俏

世紀鋼（9958）歷經多年轉型，已成為台灣離岸風電水下基礎龍頭廠商，占營收達89%。除布局國內外，也在印尼設廠，加速亞太區域競爭力提升。

世紀鋼近期與渢妙、海龍、海盛、蔚藍海等多個離岸風場簽訂合約，手中訂單飽滿，未來營收成長可期，同時政府推動能源轉型，已將風電融資保證成數由60%提升至80%，並成立公部門購電平台，提供強力政策加持。

世紀鋼6月營收月減1.59%，年增29.68%，雖較上月衰退，但貢獻力道仍超越去年同期。法人指出，7月與8月將有更多訂單入帳，下半年業績有望續創新高，並預期隨著風電專案占比再提升，毛利率將於2025年下半年回穩至23%~25%水準。

法人預估2024~2026年每股獲利（EPS）年複合成長率（CAGR）高達65% ，表現強勁，此外，用折現模型推估其未來一至五年股價隱含獲利成長率為16.5%，遠低於法人預期，可見市場仍低估其成長潛力。另一方面，目前本益比約36倍，略高於鋼鐵業平均，但反映市場對其離岸風電布局與未來成長性期待。

綜合來看，世紀鋼處在離岸風電浪潮的核心，訂單與營收雙軌推升，長線成長潛力明顯。短期毛利認列與工程進度仍有波動，但若政策與訂單持續兌現，法人預估EPS有望逐年高成長，是值得納入中長期能源轉型族群的核心持股之一。（兆豐期貨提供）

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